FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat Kreisen zufolge erneut Interesse an einer Übernahme seiner Außenwerbesparte geweckt. Eine Investorengruppe um den US-Finanzinvestor I Squared plane ein Gebot für das Kerngeschäft der Kölner aus dem MDax, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Dabei gehe es um die klassische und die elektronische Außenwerbung. Bei einem möglichen Zustandekommen könnte das Geschäft mit 3,5 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, hieß es. Eine bindende Offerte sei bereits in der kommenden Woche möglich.

In einer ersten Reaktion sprang die Ströer-Aktie um bis zu 16 Prozent nach oben. Es dauerte allerdings nicht lange, bis der Kurs wieder auf dem vorherigen Niveau lag. Am späten Nachmittag legte das Papier zwar noch um knapp drei Prozent zu. Das war allerdings weniger als vor dem Bekanntwerden der Neuigkeiten. Die Marktkapitalisierung von Ströer liegt aktuell bei 2,3 Milliarden Euro.

Im Frühjahr hatte der Konzern bereits Interessenbekundungen für sein Kerngeschäft erhalten, was auch die Aktie nach oben getrieben hatte. Die Übernahmefantasie war aber in der Zwischenzeit wieder verpufft./men/mis/he