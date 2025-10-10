Nach seinem jüngsten Höhenflug rutschte der DAX zum Wochenschluss kurz vor dem Handelsende deutlich ab. Er beendete den Handel 1,5 Prozent tiefer bei 24.241,46 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von etwas mehr als einem halben Prozent. Am Vortag hatte der Index mit 24.771 Zählern ein Rekordhoch erreicht und die Marke von 25.000 Punkten in Reichweite gebracht.Auslöser der späten Abwärtsbewegung waren neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur China-Politik. Er stellte am späten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
