Seit dem 16. Oktober haben wir zwei Mal über Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 berichtet, aus dem Treffer ist inzwischen ein Volltreffer geworden. Wir hatten unseren Abonnenten des RuMaS Express-Service einen konkreten Einstiegskurs und zur Gewinnverstärkung ein Hebel-Produkt genannt. Die Brenntag-Aktie hat sich von einem Tief bei 47,30 Euro bis an den Widerstand nach oben gekämpft, gelingt der Sprung darüber, wäre die kleine Konsolidierung beendet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS