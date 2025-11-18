DOW JONES--Brenntag kauft in den USA zu. Wie der Chemikalienhändler mitteilte, übernimmt er Chem Tech Services, einen führenden Anbieter von Produktionschemikalien mit Fokus auf Ölfelder in Texas und New Mexico. Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht. Chem Tech Services hat in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von über 80 Millionen US-Dollar erzielt.

