Donald Trump schüttelt die Märkte am Freitag gehörig durch. Auf X ist unter Privatanlegern schon eine gewisse Panik spürbar und Screenshots von "zerlegten" Depots machen die Runde. So gab es die größte Krypto-Liquidierung aller Zeiten, als der Bitcoin am späten Freitag Abend unter 110.000 USD fiel. Wie die bekannte Kachelgrafik zeigt, erwischte es nahezu alle Sektoren mit Ausnahmen in der Defensive wie Tabak oder Softdrinks. Die Mag7 geben 2 bis 5 Prozent nach, im Chip-Sektor liegen die Ausschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research