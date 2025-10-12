Die Kraken Robotics-Aktie begeisterte die Börse in jüngster Vergangenheit mit einem gewaltigen Höhenflug. Innerhalb der letzten drei Jahre verzwölffachte sich der Kurs des kanadischen Meerestechnikspezialisten. Doch am Donnerstag und Freitag verlor die Kraken Robotics-Aktie in Summe -10% an Wert. Haben es Anleger mit der Euphorie ein wenig übertreiben? Eine hochdynamische Geschäftsentwicklung Die Geschäftsentwicklung von Kraken Robotics in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de