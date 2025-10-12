Die Aktie von IBU-tec dreht richtig auf. Das Unternehmen aus Weimar hat diese Woche gleich zwei Verträge mit PowerCo verkündet, die das Geschäft auf eine völlig neue Ebene heben. Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5) positioniert sich damit als zentraler Akteur in der europäischen Batterieproduktion. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert CEO Jörg Leinenbach die Details und gibt einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Doppelschlag mit strategischer Wirkung: PowerCo, die Batterietochter von Volkswagen, hat sich IBU-tec als Partner für den Aufbau einer europäischen LFP-Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt