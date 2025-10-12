© Foto: Marcus Brandt - dpaDie Aktie des Hamburger Kupferspezialisten Aurubis ist aktuell nicht zu stoppen. Analysten fragen sich: Ist die Rallye heißgelaufen oder bleibt bleibt noch Luft nach oben?Allein im vergangenen Monat hat die Aktie von Aurubis rund 15 Prozent zugelegt. auf Sicht von 12 Monaten liegen die Papiere sogar 80 Prozent im Plus. Der Kupferpreis erlebt einen regelrechten Höhenflug, und der Hamburger Konzern profitiert kräftig davon. Doch nach dem kräftigen Anstieg stellt sich nun die Frage: Geht der Rallye bald die Luft aus? Europas größter Kupferproduzent hat auf seinem Capital Markets Day 2025 den Übergang in eine neue Ära angekündigt: Nach einer milliardenschweren Investitionsphase will der Konzern …Den vollständigen Artikel lesen ...
