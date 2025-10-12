Nordex ISIN: DE000A0D6554 konnte im Wochenverlauf 6,48 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der Hersteller von Windenergieanlagen der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 24,00 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 24,40 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Seit einem Tief im Februar hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, ein Ende des Höhenflugs scheint nicht in Sicht. In einer Pressemitteilung ...

