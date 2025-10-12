Am Donnerstagabend hatten wir um 18:16 Uhr im Express-Service getitelt: "EnergieKontor: Der Ausbruch läuft!" Bis zu diesem Zeitpunkt war alles in Ordnung: Im Chartbild konnte man einen schönen Aufwärtstrend sehen, die Aktie und das vorgeschlagene Hebel-Zertifkat lagen im Plus, wir sahen uns in unserer Meinung bestätigt. Die Bombe platzte gegen 18:30 Uhr, der Vorstand korrigierte den Gewinn vor Steuern um mehr als die Hälfte nach unten. Die Reaktion ...

