Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich in einer spannenden technischen Phase. Hält die Unterstützung oder droht ein Rückfall?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1.855,00
|1.856,00
|10:02
|0,000
|0,000
|09:56
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:48
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich vom Zollschock
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben den Dax am Montag auf einen Erholungspfad geschickt. Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt...
|09:45
|Rheinmetall Aktie sieht - trotz Konsolidierung - stark aus
|Wichtige Signale von der Rheinmetall Aktie: Die Rüstungs-Aktie hat erneut in der Nähe der 50-Tage-Linie nach einer Abwärtsbewegung nach oben drehen können. Lag das Tagestief am Freitag noch bei 1.852...
|09:39
|Rheinmetall AG: Presseberichte: 9 Mrd. EUR für Skyranger-Luftverteidigungssystem; Kaufen.
|Rheinmetall könnte einen bedeutenden Großauftrag erhalten: Die Bundeswehr plant laut Handelsblatt die Beschaffung von 600 Skyranger-30-Luftverteidigungssystemen im Wert von über 9 Mrd. EUR. Der Auftrag...
|09:26
|DAX spielt wegen Trump verrückt - BASF, Porsche, Rheinmetall, Ströer, SUSS, Thyssenkrupp im ...
|Wegen Trumps Drohungen in Richtung China hat der DAX am Freitag massive Verluste erlitten. Jetzt rudert der US-Präsident zurück und damit kehren auch die Bullen auf das Frankfurter Börsenparkett zurück....
|09:21
|DAX-Check LIVE: BASF, Porsche AG, Rheinmetall, Ströer, SUSS, Thyssenkrupp im Fokus
|Aussagen von Donald Trump haben den DAX am Freitag deutlich unter Druck gesetzt. Nach einem über weite Strecken ruhigen Handel rutschte der deutsche Leitindex am Nachmittag abrupt in die Verlustzone....
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|RHEINMETALL AG
|1.854,00
|-1,49 %