NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zwar dürfte der Umsatz des dritten Quartals etwas unter der mittleren Markterwartungen liegen, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er auch mit einem optimistischeren Umsatzausblick des Pharmakonzerns, der die Gewinnerwartungen des Marktes für das Gesamtjahr untermauern sollte./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012032048
