Der anstehende Börsengang der Marinesparte TKMS und neuer Rückenwind für den Stahl durch Zölle auf Importe in die EU haben der Aktie von Thyssenkrupp zuletzt viel Schwung verliehen. Die IG Metall hat sich derweil erneut für einen Einstieg des Staats bei TKMS ausgesprochen."Ich halte ihn für notwendig, wenn wir industriepolitisch nicht nur kurzfristig denken, sondern mittel- und langfristig", sagte Daniel Friedrich, der Chef der IG Metall Küste am Freitag. Da andere europäische Rüstungskonzerne auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär