HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis nach letzten Indikationen vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal seien solide und markierten nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen eine Rückkehr zum Wachstum und erste Anzeichen einer Erholung, schrieb Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Trends im US-Geschäft des Autokonzerns und die Kommentare des Managements zu Lagerbeständen und Qualität seien konstruktiv gewesen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9





© 2025 dpa-AFX-Analyser