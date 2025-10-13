SYNBIOTIC hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen, nachdem der Umsatz im Segment Medical Cannabis im zweiten Quartal 2025 um rund 50 % gegenüber dem Vorquartal eingebrochen ist. Hauptgründe sind politische Veränderungen unter der neuen Bundesregierung, regulatorische Unsicherheiten im Onlinevertrieb sowie ein anhaltender Preisdruck durch Überangebot. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 wird nun auf rund EUR 17 Mio. (zuvor ~EUR 30 Mio.) und das Nettoergebnis auf einen Verlust von EUR 1,5 Mio. (zuvor Gewinn von EUR 1,7 Mio.) erwartet. Trotz des schwachen Sentiments bietet das apothekenbasierte Geschäftsmodell von SYNBIOTIC weiterhin eine gewisse Resilienz in einem zunehmend regulierten Umfeld. Wir senken unsere Schätzungen und reduzieren das Kursziel auf EUR 7,00 (alt EUR 9,60), bestätigen jedoch unsere Spek. Kauf-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se
