Beim Halbleiterzulieferer stehen alle Anzeichen auf Erholung. Zuletzt rang das Unternehmen noch mit einer schwachen Nachfrage - der Auftragseingang war im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt gesunken. Und dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Die Aktie hat auf Sicht von zwölf Monaten trotz der aktuellen Erholung immer noch fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Aber: Zuletzt gab es von vielen großen Technologiekonzernen Ankündigungen zu umfangreicheren weiteren KI-Investitionen und dem Bau von Rechenzentren. Das könnte Chiphersteller ermutigen, wieder vermehrt in neue Produktionsanlagen zu investieren, wovon wiederum SUSS profitieren könnte. Die Investmentbank Oddo BHF hob die Gewinnerwartungen für 2026 daher um 15 % an. Dem können wir uns nur anschließen. Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen sind vorüber...



