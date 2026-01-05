DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Mitglieder des Lufthansa-Aufsichtsrats haben nach Informationen des Handelsblatts davor gewarnt, dass der geplante Umbau des Konzerns nur halbherzig umgesetzt werden könnte. Lufthansa arbeitet seit dem 1. Januar mit einer neuen Struktur, um Synergien zu heben und die Profitabilität zu steigern. Die Aufseher begründen ihre Sorge mit der jüngsten Mitarbeiterbefragung. Dort erreichten die Zufriedenheitswerte einen Höchststand. Das deute darauf hin, dass die Beschäftigten den Eindruck hätten, alles sei wieder in Ordnung. Dabei bleibe die wirtschaftliche Lage angespannt. (Handelsblatt)

SÜSS MICROTEC - Der Chipausrüster will bis zu 45 Millionen Euro in ein neues Entwicklungszentrum in Deutschland investieren. Das sagte Vorstandschef Burkhardt Frick im Interview. Zuvor hatte das Unternehmen mit Sitz in Garching bei München angekündigt, den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von derzeit 9 Prozent vom Umsatz auf 11 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Die Investition in der Heimat überrascht, schließlich erwirtschaftet das Unternehmen mehr als 80 Prozent des Umsatzes in Asien. (Handelsblatt)

January 05, 2026

