Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in diesem Herbst wieder gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. Besiegen die beiden ihren Haussender, gewinnen sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie völlig frei gestalten können. ProSieben zeigt sechs neue Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 19. November 2025, immer mittwochs, um 20:15 Uhr.Die Auswahl der Gegnerinnen und Gegner für Joko & Klaas übernimmt ProSieben. Diesen Herbst sind stellvertretend für den Sender mit dabei: Schauspieler Matthias Schweighöfer, die Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx, die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale, Model Stefanie Giesinger, Podcasterin Salwa Houmsi, die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni, Comedian Nico Stank, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Maximilian Mundt, TikTokerin Frau Gretel, die Schauspieler Oskar und Emil Belton, Sängerin Jeannette Biedermann und Musiker Michael Patrick Kelly.Gewinnt ProSieben die Show am Mittwochabend, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf vollkommen in die Dienste ihres Senders stellen. Setzen sich Joko & Klaas im Finale erfolgreich durch, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Prime Time auf ProSieben. Donnerstags um 20:15 Uhr können sie dort tun und lassen, was sie möchten und niemand weiß vorher, was passieren wird. Moderiert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Zeremonienmeister Steven Gätjen.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" - sechs neue Folgen, ab 19. November 2025, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6136250