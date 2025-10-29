Unterföhring (ots) -
Welcher Song bringt Michael Patrick Kelly zum Mitsummen - und Finch zum Verzweifeln? Kann Felix Lobrecht die aktuellen Charts schneller erraten als Selfiesandra? Joko und Klaas gegen den Beat - wer erkennt den Song zuerst? Die Antworten gibt's ab Dienstag, 4. November, wenn Dennis und Benni Wolter in "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder zur großen Musik-Quizshow einladen - live um 22:35 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.
In jeder Folge treten vier prominente Gäste und eine Wildcard gegeneinander an. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?
Diese Promis stellen sich dem ultimativen Song-Quiz:
- Folge 1 (4. November): Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanovic, Esther Graf
- Folge 2 (11. November): Sasha, Leony, Finch, Cheyenne Ochsenknecht
- Folge 3 (18. November): Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Nico Santos, Lina Larissa Strahl
- Folge 4 (25. November): Felix Lobrecht, Selfiesandra Nilam Farooq, DJ Ötzi
Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es hier: https://tvtickets.de/EDDSLIVE
Produziert wird "Erkennst DU den Song? LIVE" von PrettyWellDone.
"Erkennst DU den Song? LIVE" - ab Dienstag, 4. November, um 22:35 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn
