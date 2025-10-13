Wir haben das neu formierte Management-Team der Ernst Russ AG getroffen, darunter Dr. Christopher Eilers (Co-CEO & CFO) und Joseph Schuchmann (Co-CEO & CCO), die einen klaren Fahrplan für diszipliniertes Wachstum, Portfoliodiversifizierung und strukturelle Vereinfachung vorgestellt haben. Das Management bekräftigte die Absicht, das Engagement in weiteren strategischen Schifffahrtssegmenten auszuweiten, um die Zyklusresistenz des Unternehmens zu erhöhen. Ein zentrales Highlight ist der Wiedereinstieg von Ernst Russ in den Neubausektor über zwei gemeinsam gesicherte Schiffbauslots in Asien, die jeweils mit langfristigen Charterverträgen hinterlegt sind - das erste kontrollierte Neubauengagement seit Jahren. Parallel laufende Maßnahmen zum Rückkauf von Minderheitenanteilen und zur Bilanzvereinfachung erhöhen Transparenz und finanzielle Flexibilität. Angesichts hoher Liquidität und stabiler Charterabdeckung bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 11,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
© 2025 mwb research