© Foto: Sebastian Gollnow/dpaDie Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus steht kurz davor, den Softwarehersteller PSI Software zu übernehmen.Der Deal habe einen Wert von über 700 Millionen Euro, berichtet Reuters. Die Transaktion würde PSI mit 45 Euro je Aktie bewerten - das entspricht einem Aufschlag von mehr als einem Drittel auf den Schlusskurs vom Freitag. Mittlerweile sind die Anteilscheine des im CDAX gelisteten PSI im frühen Handel am Montag um mehr als ein Drittel gestiegen. Das liegt bereits nahe dem Übernahmeangebot von 45 Euro. Der Deal sei allerdings noch nicht finalisiert, und Einzelheiten könnten sich noch ändern. PSI und Goldman Sachs, die den Verkaufsprozess begleiten, äußersten sich noch nicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
