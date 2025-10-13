Märkte positiv gestimmt - Warburg Pincus will PSI Software übernehmen

Nach dem Rücksetzer vom Freitag starten die Märkte mit spürbarer Erholung in die neue Woche: Der DAX zeigt sich im frühen Handel freundlich. Auch die US-Indizes tendieren positiv, während der Nikkei in Asien deutlich zulegen konnte. Ein Signal, das Anlegern nach den jüngsten Turbulenzen wieder etwas Zuversicht gibt.
Makroökonomischer Überblick:
Früh am Morgen kam ein Impuls aus Fernost: Chinas Handelsbilanz für September überraschte mit dynamischem Exportwachstum von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr: Der stärkste Anstieg seit März. Die Importe legten sogar um 7,4 % zu, was auf eine Belebung der Binnenkonjunktur hindeutet. Das Handelsüberschuss fiel mit 90,45 Mrd. US-Dollar zwar geringer aus als erwartet, doch die Daten unterstreichen die Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft trotz globaler Spannungen und drohender US-Zölle.
Im Fokus:
PSI Software sorgt für Schlagzeilen: Die Berliner Softwareschmiede steht vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Warburg Pincus. Dieser bietet 45 Euro je Aktie, was einer Prämie von über 80 % gegenüber dem Kurs vor Bekanntwerden der Gespräche entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot, das eine strategische Partnerschaft für Wachstum und die Cloud-Transformation vorsieht. Großaktionär E.ON bleibt weiterhin an Bord.
Auch Deutsche Rohstoff AG zeigt sich fester. Die Mannheimer Gesellschaft meldete heute eine Ausweitung ihrer Investitionen im US-Powder-River-Becken: Tochter Salt Creek beteiligt sich an neun neuen Niobrara-Bohrungen und investiert rund 40 Mio. US-Dollar. Produktionsstart ist für Sommer 2026 geplant. Ein Schritt, der die Wachstumsstrategie im Öl- und Gasgeschäft unterstreicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|EUR/USD
|Bear
|UG9KKS
|4,75
|1,214232 USD
|21,18
|Open End
|Silber
|Bull
|UG71BA
|14,16
|35,028469 USD
|11,54
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5WBB
|15,08
|22853,239176 Punkte
|16
|Open End
|NASDAQ 100
|Bull
|UG6980
|31,72
|21015,708501 Punkte
|8,05
|Open End
|NASDAQ 100
|Bull
|UG962D
|6,08
|24004,85695 Punkte
|32,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD5R7Q
|18,19
|180,00 USD
|37,77
|17.12.2025
|Gold
|Call
|UG4GD8
|92,74
|3050,00 USD
|3,79
|20.03.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG99PV
|3,09
|140,00 USD
|2,77
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG48E3
|9,03
|23500,00 Punkte
|9,25
|19.06.2026
|The Walt Disney Co.
|Call
|HD261Q
|1,25
|100,00 USD
|5,58
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|20,69
|45,578588 USD
|Long
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|HD7HL9
|8,36
|68,321091 USD
|Short
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|UG75AM
|5,16
|84,127884 EUR
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|UG51BU
|0,84
|26663,856431 Punkte
|Short
|Open End
|Tesla Inc.
|Long
|UG7YQE
|1,33
|496,224976 USD
|Short
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen