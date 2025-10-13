Die Fresenius Medical Care-Aktie hat in der ersten Handelsstunde einen Gewinn von 1,68 Prozent verzeichnet. Die Aktie befindet sich seit dem Tief Anfang September in einem schönen Aufwärtstrend, der Kurs notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200 Tage. Jefferies hat Anfang des Monats ein Kursziel von 36,00 Euro genannt und das liegt rund 20 Prozent unter dem aktuellen Tageskurs. Das durchschnittliche Kursziel der Experten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.