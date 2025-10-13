Bis zum 13. Januar 2026 wird der Handel mit den Aktien des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger wieder aufgenommen. Am 14. Januar erfolgt dann die Dekotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange. Das Regulatory Board der Schweizer Börse SIX Group hat auf Antrag der SIX Exchange Regulation AG entschieden, sämtliche Aktien der Meyer Burger Technology AG am 14. Januar 2026 zu dekotieren. Somit endet der Handel mit den Aktien des Photovoltaik-Herstellers. Den letzten Handelstag hat das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
