AMD auf Rekordkurs: OpenAI Deal und Datacenter sorgen für Schub

Die Aktie der Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078) hat in der vergangenen Woche deutlich an Wert gewonnen. Auslöser war die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit OpenAI, die den Fokus auf KI-Beschleuniger und Rechenzentrumsinfrastruktur verstärkt. Die Aktie schloss am Freitag bei 214,9 US-Dollar und bewegt sich damit weiterhin auf hohem Niveau.

Der kalifornische Chipdesigner meldete für das zweite Quartal einen Umsatzrekord von 7,7 Milliarden US-Dollar. Das Datacenter-Geschäft steuerte 3,2 Milliarden US-Dollar bei. Die Bruttomarge wurde durch eine Export-bedingte MI308-Abschreibung von rund 800 Millionen US-Dollar gedrückt. Ohne diesen Effekt hätte die non-GAAP-Marge etwa 54 Prozent erreicht. Das Management stellte für die zweite Jahreshälfte weiteres Wachstum in Aussicht.

Der Mega-Deal mit OpenAI gilt als strategischer Ritterschlag für die Beschleunigerlinie Instinct. Die Partner planen den Aufbau von bis zu sechs Gigawatt an AMD-Rechenleistung. OpenAI erhielt zudem eine Option auf bis zu 160 Millionen AMD-Aktien. Die erste Ausbaustufe von einem Gigawatt ist für die zweite Hälfte 2026 mit der kommenden MI450-Generation avisiert. Für AMD winken über die Laufzeit zweistellige Milliardenumsätze pro Jahr.

Parallel treibt der GPU-Herausforderer aus Santa Clara seine Entwicklungsfrequenz hoch. Nach der MI300 kam die MI325X mit besonders großer HBM3E-Speicherkapazität. Für 2025 ist die MI350 angekündigt und für 2026 die MI400. Das beschleunigte Tempo stützt die Wettbewerbsaussichten in Hyperscaler-Rechenzentren. Wesentlich ist auch die vertiefte Systemkompetenz. Die Übernahme von ZT Systems liefert Know-how für Rack-Scale-Plattformen, mit denen AMD die Leistung dutzender GPUs zu einem Supercomputer pro Rack bündelt. Genau diese Architekturen sind für die OpenAI-Roadmap entscheidend.

Der Markt für KI-Infrastruktur wächst rasant und der OpenAI-Pakt verankert AMD als zweite Kraft neben Nvidia in einem Segment mit extremen Eintrittsbarrieren. Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Exportbeschränkungen und der hohe Kapitalbedarf der Kunden können die Visibilität belasten. Das zeigte bereits der Sondereffekt in Q2.

Die Einschätzungen der Analysten fielen überwiegend positiv aus. Mehrere Häuser haben ihre Kursziele spürbar angehoben, teils in Richtung 300 US-Dollar. Im Durchschnitt bewegen sich die Erwartungen derzeit in einer Spanne zwischen gut 200 und 300 US-Dollar, was den Optimismus für die weitere Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Advanced Micro Devices Inc. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 13.10.2020- 13.10.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Der letzte Schlusskurs an der Nasdaq beträgt 214,9 US-Dollar. Damit notiert die Aktie rund 9 Prozent unter dem markanten Widerstand bei 235 US-Dollar. Die erste Unterstützung liegt bei 185 US-Dollar. Eine weitere Auffangzone verläuft bei 151 US-Dollar.

Auch die mittelfristige Trendlage bleibt robust. Der 100-Tage-Durchschnitt verläuft bei etwa 153,5 US-Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa 130,5 US-Dollar. Der Kurs handelt damit etwa 40 Prozent über der 100-Tage-Linie und rund 65 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das unterstreicht die Trendstärke, mahnt aber kurzfristig zur Disziplin. Unterhalb der ersten Unterstützung rückt die 100-Tage-Zone um 153,5 US-Dollar in den Fokus, die eng mit der Unterstützung bei 151 US-Dollar korrespondiert. Ein Ausbruch über 235 US-Dollar könnte hingegen den Rallypfad erneuern und Raum in Richtung neuer Hochs öffnen.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Advanced Micro Devices Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Advanced Micro Devices Inc. UG6LFR 7,33 138,972659 USD 138,972659 USD 2,7 Open End Advanced Micro Devices Inc. UG9D1G 2,52 195,308154 USD 195,308154 USD 7,64 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 11:55 Uhr

Turbo Open End Bear auf Advanced Micro Devices Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Advanced Micro Devices Inc. UN0P1Y 5,06 282,00 USD 282,00 USD 3,8 Open End Advanced Micro Devices Inc. UG9PMK 2,33 250,011508 USD 250,011508 USD 8,4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 11:55 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!