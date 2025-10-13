Der Zollstreit zwischen den USA und China ist wieder präsenter. Am Freitag nahmen Anleger reihenweise Gewinne vom Tisch und drückten die wichtigsten US-Indizes tief ins Minus. Zum Start in die neue Handelswoche zeichnen sich nach Entspannungssignalen charttechnische Gegenbewegungen bei Dow Jones und Co ab.Unter den Einzelwerten bleibt Nvidia, die KI-Aktie schlechthin, weiterhin im Blickpunkt der Anleger. Nach einem Kursrutsch von 4,9 Prozent am Freitag notiert der Titel vor US-Handelsstart um drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
