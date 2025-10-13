In einem heute wieder freundlichen Marktumfeld können auch die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns Alzchem erneut zulegen. Mittlerweile notiert die AKTIONÄR-Altempfehlung nach kurzer Korrektur im Zuge einer 700 Prozent-Rally nur noch knapp fünf Prozent unter ihrem Allzeithoch, das im Juli markiert wurde. In den vergangenen Monaten profitierte der SDAX-Titel vor allem durch das Sprengstoff-Vorprodukt Nitroguanidin von der Rally der Rüstungstitel (Alzchem ist auch im European Defence Index, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär