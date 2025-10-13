Köln (ots) -Was macht echte Freundschaft aus? Gemeinsame Erlebnisse, gegenseitige Unterstützung - und die kleinen Genussmomente zwischendurch. Genau diese Elemente greifen Ad Alliance, VOX und Storck auf und rücken merci lovelies im Rahmen des "Shopping Queen"-Spezial vom 13. - 17. Oktober unter dem Motto "Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit" prominent in Szene - linear bei VOX, im Stream auf RTL+ und exklusiv am POS.Zum Anbeißen platziertMit Cut-Ins, Ad-Specials und VOX- sowie RTL+-Sponsoring sind merci lovelies in den Herbstmonaten genau dort präsent, wo die Zielgruppe einschaltet. Auch am Point of Sale sorgt die Kampagne für Sichtbarkeit: merci lovelies präsentieren sich aktuell in einer exklusiven "Shopping Queen"-Edition, inklusive attraktivem Gewinnspiel. Verlost werden dabei 10 exklusive Shopping-Erlebnisse, bei denen die Gewinner:innen mit einem Budget von 500 Euro und einer Fahrt im gebrandeten lovelies Mobil einen unvergesslichen Tag erleben dürfen.* Begleitet wird die Aktion von einer reichweitenstarken Digitalkampagne mit dem beliebten Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer.Gemeinsam für emotionale MarkenerlebnisseMerci lovelies stehen für gemeinsame Genussmomente - ob als süßer Abschluss eines Shopping-Tages oder als liebevolles Mitbringsel zum Mädelsabend. Damit sind sie der ideale Markenpartner für das erste Freundinnen-Spezial der VOX-Erfolgssendung "Shopping Queen". Vom 13. - 17. Oktober gehen in Köln täglich jeweils zwei beste Freundinnen für die VOX-Sendung shoppen, um das perfekte gemeinsame Outfit zu finden. Das bedeutet: 1000 Euro Budget, zwei Outfits und fünf verschiedene Mottos von Hochzeit, Strandurlaub, Vernissage, Clubnacht bis zum City-Date. Die Looks werden von Star-Designer Guido Maria Kretschmer bewertet.Die kreative Umsetzung und Inszenierung erfolgten gemeinsam mit Storck durch das Ad+ Concept Studio der Ad Alliance.Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Das VOX-Format 'Shopping Queen' ist Feel-Good-Fernsehen pur: Eine perfekte Mischung aus Unterhaltung, Spiel und Emotion. Für Marken ist das ein Umfeld mit höchster Aufmerksamkeit und absoluter Brand-Safety. Die Inszenierung von merci lovelies mit Storck zeigt, wie gemeinsames Storytelling erfolgreich funktioniert - sowohl auf dem Big Screen als auch direkt am POS."Frank Brinker, Marketing Direktor Storck Deutschland: "Ob beim Mädelsabend, Kaffee-Date oder als süße Überraschung für die beste Freundin - merci lovelies machen gemeinsame Momente noch schöner. Das 'Shopping Queen' Freundinnen-Spezial ist die ideale Bühne, um das Gefühl von Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung sichtbar zu machen."*Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren innerhalb Deutschlands. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.lovelies.merci.de.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.dePressekontakt:Katharina KnopManagerin Unternehmenskommunikation RTL DeutschlandT: +49 221-456-74226katharina.knop@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6136851