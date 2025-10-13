Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der größten Treiber an den Finanzmärkten - und sorgt für Chancen wie Risiken. In dieser Diskussion sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital) über die Rolle von NVIDIA als Vorreiter der KI-Chip-Produktion, die massiven Investitionen von Hyperscalern wie Oracle sowie die Bedeutung Europas im Wettbewerb um technologische Souveränität. Dabei geht es um die Chancen für Anleger durch KI-getriebene Kurssteigerungen, die Rolle von Venture Capital im Tech-Sektor und die Risiken, die man bei Investments nicht außer Acht lassen darf. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Blick auf die Zukunft der KI und ihre wachsende Bedeutung für Unternehmen und Märkte.