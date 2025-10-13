Gute Nachrichten vom Schweizer Industrie-Riesen ABB. Das Unternehmen, welches erst jüngst seine Robotik-Sparte an den japanischen Tech-Investor Softbank verkauft hat (DER AKTIONÄR berichtete), geht eine Kooperation mit keinem geringeren als den US-Tech-Giganten Nvidia ein. Zusammen soll die nächste Generation von Datenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt werden.Das Know-how der beiden Gesellschaften soll neue Stromversorgungslösungen für zukünftige Rechenzentren im Gigawattbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär