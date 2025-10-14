Was macht eine starke Marke aus? Und wie helfen Marken dabei, dass Unternehmen gute Geschäfte machen? Starke Marken haben eine magnetische Wirkung - sie schaffen Vertrauen, wecken Begehrlichkeit und ermöglichen Unternehmen Preissetzungsmacht. Für Anleger sind Unternehmen mit etablierten Marken oft attraktiv, da solche Firmen selbst in gesättigten Märkten Wachstum und hohe Margen erzielen können. Doch wie unterstützen Unternehmen aktiv die Markenbildung und was bedeutet das für die Unternehmensstrategie und Bewertung? Im Folgenden beleuchten wir drei sehr unterschiedliche Beispiele: Meta Platforms als digitale Weltmarke, Ferrari als Luxusauto-Ikone und Empire Brand Building als aufstrebender Nischenplayer im eCommerce.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de