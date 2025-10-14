Das System steigert die Produktivität, reduziert den Materialabfall und erhöht die Farbtongenauigkeit

PPG (NYSE: PPG) gab heute die Einführung der automatisierten Rührtechnologie PPG MIX'N'SHAKE bekannt, mit der herkömmliche manuelle Rührmethoden in der Autoreparaturlackindustrie überflüssig werden sollen. Das weltweit verfügbare System verbessert die Qualität der Farbtonmischung, reduziert Materialabfall und reduziert die Prozesszeiten für Lackierer und Betriebe.

Das PPG Mix'n'Shake-System wird erstmalig auf der Messe EQUIP AUTO in Paris vom 14. bis 18. Oktober vorgestellt. PPG wird auch PPG LINQ, sein digitales Ökosystem vorstellen, das unter den Finalisten für den renommierten EQUIP AUTO Innovation Award steht.

Da das PPG Mix'n'Shake System manuelles Rühren überflüssig macht, gewährleistet es eine gleichbleibende Farbtongenauigkeit, reduziert Nacharbeiten und erhöht laut Unternehmensdaten die produktive Arbeitszeit um bis zu 6 %. Das System liefert in weniger als 90 Sekunden einen vollständig homogenisierten, sprühfertigen Farbton durch ein einzigartiges, automatisches Rührgerät in Kombination mit einem exklusiven, gekerbten Becher, der direkt an der Spritzpistole befestigt wird. Sowohl das Gerät als auch das Design des Bechers sind zum Patent angemeldet.

"PPG LINQ, das digitale Ökosystem und das automatisierte Mischsystem PPG MOONWALK haben die Farbtonfindung und das Mischen von Farbtönen in der Reparaturlackindustrie verändert, aber der sich wiederholende letzte Schritt des Rührens ist weitgehend unverändert geblieben", sagte Alban d'Epenoux, Global Marketing Director bei PPG, Automotive Refinish. "Das PPG Mix'n'Shake-System löst dieses Problem und stellt sicher, dass Lackierer jedes Mal eine genaue Farbtonmischung erzielen, ohne die Ineffizienzen und Inkonsistenzen des manuellen Rührens, wodurch letztendlich mehr Zeit für wesentliche Aufgaben bleibt."

Die PPG Mix'n'Shake-Technologie bietet drei vorprogrammierte Einstellungen für Grundierungen, Basislacke und Klarlacke. Der Anwender setzt lediglich den gekerbten Becher ein, wählt eine der drei Einstellungen aus und überlässt dem Gerät das Mischen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kann der Becher direkt an einer Spritzpistole angeschlossen werden, was die Bedienung erleichtert und den Arbeitsablauf verbessert.

"Betriebe, die normalerweise sechs Reparaturen pro Tag durchführen, können mit PPG Mix'n'Shake bis zu 16 Arbeitstage pro Jahr einsparen", sagte d'Epenoux. "Das System reduziert auch die Kosten für Verbrauchsartikel wie Rührstäbe, Mischbecher, Siebe und andere Einwegartikel um 10 %."

Das geschlossene System verhindert Verschütten und Spritzer und sorgt für einen sauberen, ordentlichen und ansprechenden Arbeitsplatz. Es ist kompatibel mit sowohl wasser- als auch lösungsmittelbasierten Lacken und lässt sich zur Optimierung des Prozessablaufs in das digitale PPG LINQ-Ökosystem integrieren. Weitere Informationen finden Sie auf ppgmixnshake.com.

PPG präsentiert auf der EQUIP AUTO in Halle 3, Stand B090, Live-Demonstrationen des PPG Mix'n'Shake Systems sowie geplante Präsentationen zu den digitalen Lösungen von PPG. Sehen Sie sich hier das Werbevideo an.

Das System wird unter der Marke SEM von PPG als SEM Mix'n'Shake in den Regionen USA und Kanada sowie Australien und Neuseeland sowie als PPG Mix'n'Shake in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum vermarktet und vertrieben.

