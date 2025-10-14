Die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten BASF geben im vorbörslichen Handel nach. Denn der DAX-Titel wird von einem neuen Analystenkommentar aus dem Hause Berenberg belastet. So sieht die Privatbank für das Ludwigshafener Unternehmen nun eher dunkle Wolken aufziehen und rät daher zum Verkauf der Aktien. Analyst Sebastian Bray hatte die BASF-Papiere bislang noch mit "Hold" eingestuft. Sein neues Anlagevotum lautet nun allerdings "Sell". Darüber hinaus sieht er den fairen Wert jetzt nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
