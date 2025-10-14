Integration ermöglicht Unternehmen, ihre Geschäftsabläufe in Cloud-Umgebungen schneller und sicherer zu machen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, teilte heute mit, dass seine Konnektivitäts-Cloud-Plattform weltweit nativ auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verfügbar sein wird. Dies wird gemeinsame Kunden dazu befähigen, die Sicherheit, Performance und Ausfallsicherheit von Cloudflare direkt über OCI für hybride, Multi-Cloud- und OCI-gehostete Anwendungen zu nutzen.

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Forrester Research1 zufolge planen 73 der Entscheidungsträger im Bereich Unternehmensnetzwerkinfrastruktur und Telekommunikation die Einführung von Multi-Cloud-Netzwerken in ihren Unternehmen. Diese Umgebungen erlauben Unternehmen, die besten Funktionen verschiedener Cloud-Anbieter auf einfache Weise zu kombinieren. Die Verwaltung und Absicherung dieser Umgebungen ist jedoch oft nur über komplexe, ressourcenintensive manuelle Konfigurationen möglich. Da immer mehr Unternehmen KI-Anwendungen und Workloads einsetzen, werden auch ihre Cloud-Umgebungen immer komplexer. Daher ist es wichtiger denn je, Transparenz, Kontrolle und Schutz für alle Anwendungen zu gewährleisten.

"Wir erleben derzeit, wie grundlegend KI die Arbeitsweise von Unternehmen und ihren Beschäftigten verändert. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns die Frage stellen, in welchen Bereichen KI die Bedrohungslandschaft erweitert", so Tom Evans, Chief Partner Officer bei Cloudflare. "Unternehmen benötigen eine umfassende Plattform, die Flexibilität, Performance und Sicherheit liefert. Unsere Integration mit Oracle Cloud Infrastructure wird Unternehmen überall und in jeder Cloud-Umgebung dabei helfen, ihre Workloads auf einer einheitlichen Plattform auszuführen, auf der Sicherheit und Geschwindigkeit oberste Priorität haben."

"Wir bei Oracle wollen unsere Kunden dabei unterstützen, ihre wichtigsten Workloads sicher, zuverlässig und im benötigten Maßstab auszuführen", berichtet David Hicks, Group Vice President, ISV Ecosystem, Oracle North America. "Im Rahmen der Partnerschaft mit Cloudflare werden wir Unternehmen dazu befähigen, ihre Cloud- und KI-Workloads zu schützen und zugleich die Ausfallsicherheit und Performance in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu optimieren. Gemeinsam geben wir Unternehmen das erforderliche Vertrauen in die Sicherheit ihrer Anwendungen und Daten, um innovativ zu bleiben und zu wachsen."

Cloudflare betreibt eines der größten und dichtesten Netzwerke der Welt. Seine Konnektivitäts-Cloud-Plattform bietet globalen Organisationen wie Startups, Unternehmen oder Behörden Internetsicherheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Oracle und Cloudflare stellt Unternehmen eine Komplettlösung bereit, mit der sie ihre Anwendungen sichern, Innovationen in Cloud-Umgebungen entwickeln und die Anwendungsperformance und -sicherheit für Endbenutzer optimieren können.

Cloudflare- und Oracle-Kunden können:

Öffentlich zugängliche Anwendungen und KI-Inferenz beschleunigen : Weltweit kürzere Latenzzeiten durch branchenführende Performance

: Weltweit kürzere Latenzzeiten durch branchenführende Performance KI-Sicherheit stärken : Abschirmung von Workloads durch DDoS-Schutz, WAF, Bot-Mitigation und Zero Trust-Kontrollen

: Abschirmung von Workloads durch DDoS-Schutz, WAF, Bot-Mitigation und Zero Trust-Kontrollen Hybrid und Multi-Cloud-Architekturen unterstützen : Sichere Verbindung und Orchestrierung des Datenverkehrs in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen mit einheitlichen Kontrollfunktionen

: Sichere Verbindung und Orchestrierung des Datenverkehrs in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen mit einheitlichen Kontrollfunktionen APIs schützen : Sicherheit für das gesamte Zulieferer-Ökosystem durch Rate Limiting, Threat Intelligence und Datenschutz

: Sicherheit für das gesamte Zulieferer-Ökosystem durch Rate Limiting, Threat Intelligence und Datenschutz Compliance in digitalen Umgebungen gewährleisten: Erfüllung der Compliance-Anforderungen mit Cloudflare als global verteilter Security-First-Plattform

Cloudflare und Oracle werden bei der Cloudflare Connect, der Anwenderkonferenz von Cloudflare in Las Vegas, auf der Bühne sein, um alle Einzelheiten der neuen Integration zu erörtern. Um mehr über die neue Partnerschaft zu erfahren, besuchen Sie die zentrale Podiumsveranstaltung am 14. Oktober und werfen Sie schon jetzt einen Blick auf folgende Ressourcen:

Cloudflare-Oracle-Cloud-Partnerschaft

Cloudflare Connect 2025

Cloudflare Connect Partner Summit 2025

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

Über das Partnerprogramm von Oracle

Das Partnerprogramm von Oracle unterstützt Oracle und seine Partner dabei, den Erfolg und die Geschäftsdynamik ihrer gemeinsamen Kunden zu stärken. Das neue, erweiterte Programm verschafft den Partnern Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität und bietet mehrere Programmpfade sowie eine robuste Auswahl von grundlegenden Vorteilen, deren Spektrum von der Schulung und Qualifizierung über Vermarktungskooperationen und technische Accelerator bis zum Erfolgssupport reicht. Mehr dazu erfahren Sie unter https://www.oracle.com/partner/.

Handelsmarken von Oracle

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen-und hat die neue Ära des Cloud-Computings eingeläutet.

1 Report von Forrester Research: The State Of Cloud Networking, 2024, 13. April 2025

