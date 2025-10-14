Einführung von Plattformlösungspaketen für Partner, während Kunden Dienste konsolidieren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, gab heute die Einführung neuer Lösungspakete auf seiner Partnerplattform bekannt, um sein Partnergeschäft zu forcieren. Mit den neuen Paketen können Partner von Cloudflares PowerUP Partner Program Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen über eine einzelne Plattform mit speziellen Paketen zu sichern und zu verwalten. Dies vereinfacht den Prozess durch den Wegfall mehrerer verschiedener Lösungen.

Heutzutage nutzen Unternehmen mehrere Anwendungen und KI-Workloads, um ihr Geschäft schneller und produktiver zu machen. Durch diese digitale Zerstreuung müssen aber auch mehr Anwendungen verwaltet und geschützt werden. Traditionell wurden Partner aufgefordert, Lösungen für ausgewählte Geschäftsbereiche zu ermitteln und zu verwalten, ohne all die verschiedenen Anwendungen zu berücksichtigen, die sie nutzen. Damit die gesamte Organisation besser geschützt wird, benötigen Unternehmen Partner, die ihnen einen konsolidierten Sicherheitsansatz für die gesamte Umgebung bieten können nicht nur für spezifische Anwendungen oder Geschäftsbereiche.

Cloudflares PowerUP Partner Program bietet jetzt Lösungspakete, die Partner mit den notwendigen Instrumenten ausstatten, um Anwendungskomplexitäten zu eliminieren, das Cyberrisiko zu senken, Konnektivität zwischen verschiedenen Clouds zu ermöglichen und Kosten zu senken. Partner können die neuen Lösungspakete zudem, je nach Partnerlevel und Lösungen, mit erheblichen Rabatten erwerben. Jedes Paket ist so abgestimmt, dass es Kunden einen klaren Weg zur Einführung von Networking und Sicherheit aufzeigt, mit SASE und Anwendungsdiensten nach Maß.

"Die Partner stehen im Mittelpunkt der Markteinführungsstrategie von Cloudflare. Im letzten Jahr haben wir innovative Tools eingeführt, wirkungsvolle Anreize lanciert und die Unterstützung erweitert, um unseren Partnern zu helfen, mehr Unternehmen die Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit von Cloudflares Konnektivitäts-Cloud-Plattform zu bieten", sagte Tom Evans, Chief Partner Officer bei Cloudflare. "Partner wenden sich aktiv an uns, um Kunden bei einer Konsolidierung nach Maß zu unterstützen. Jetzt werden ihnen unsere neuen Lösungspakete helfen, diese Chance zu nutzen."

Erfahrungsberichte von PowerUP-Partnern

Cloudflare weitet seine strategischen Partnerschaften mit Global Service Integrators, Managed Security Service Providers, Resellern und Händlern weiter aus, etwa mit IBM Cloud, Kyndryl, Rakuten Mobile, GuidePoint Security, Presidio und anderen führenden Organisationen weltweit.

"Sowohl IBM als auch Cloudflare haben sich vorgenommen, Unternehmen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit im Hinblick auf ihre digitalen Assets zu geben", sagte Nataraj Nagaratnam, IBM Fellow, CTO, AI Security and Architecture. "Zusammen mit von Cloudflare unterstützten IBM Cloud Internet Services haben wir Lösungen für Unternehmen weltweit bereitgestellt, darunter große Banken und Versicherungsgesellschaften. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Cloudflare bei der Bereitstellung von Lösungen, die sich in der sich weiterentwickelnden Internet- und Bedrohungslandschaft behaupten können."

"Die Allianz zwischen Kyndryl und Cloudflare versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Netzwerke vertrauensvoll zu modernisieren und ihre Pläne zur digitalen Transformation zu beschleunigen", sagte Paul Savill, Global Practice Leader for Network and Edge bei Kyndryl. "Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden in verschiedenen Branchen von globalen Supply Chain Leaders bis hin zu führenden Finanzinstituten und großen Herstellern -, ihre IT-Infrastruktur zu sichern, zu optimieren und zu vereinfachen. Das Ergebnis ist eine intelligente, belastbarere und kosteneffizientere moderne Netzwerkgrundlage für Innovation und Wachstum."

"Rakuten Mobile und Cloudflare haben sich dieses Jahr im April zusammengetan und den ersten erweiterten Sicherheitsservice dieser Art für Geschäftskunden in Japan geschaffen. Damit hat Cloudflare seinen ersten MSSP-Partner im Land für die Unterstützung von Zero-Trust-Unternehmenssicherheit", sagte Kazuhiro Suzuki, Co-CEO von Rakuten Mobile. "Durch die Kombination der Konnektivitäts-Cloud-Lösungsplattform von Cloudflare mit unseren verwalteten Services können wir die digitale Transformation unserer Kunden fördern, mit einer One-Stop-Lösung für Netzwerk und Sicherheit für Unternehmenskunden in allen Sektoren Japans."

"GuidePoint Security ist ein vertrauensvoller Berater vieler führender Organisationen weltweit. Zusammen mit Cloudflare ermöglichen wir es Organisationen, Risiken zu senken, den internen und externen Schutz zu stärken und die Performance in den digitalen Umgebungen aufrechtzuerhalten", sagte Mark Thornberry, SVP, Partnerships bei GuidePoint Security. "Unsere Kunden, von globalen Finanzinstituten bis hin zu multinationalen Unternehmen im Gastgewerbe, arbeiten Hand in Hand mit uns zusammen, um ihre Sicherheitslage zu verbessern, und wir sind stolz, dabei zu helfen, ihre Unternehmen, Teams und Benutzer auf der ganzen Welt zu schützen."

"Das Engagement von Presidio, Geschwindigkeit, Qualität und Innovation zu liefern, passt perfekt zu Cloudflare als strategische Plattform, mit der Unternehmen ihre Umgebungen sichern und optimieren können", sagte Jim Finn, Sales VP, Presidio. "Gemeinsam versetzen wir Kunden in verschiedenen Branchen, von Finanzdiensten über das Gesundheitswesen bis hin zu Medien, in die Lage, ihre Umgebungen vertrauensvoll zu modernisieren, zu schützen und zu optimieren."

2025 erhielt das PowerUP Partner Program von Cloudflare von CRN 5 Sterne und damit die höchste Auszeichnung für sein Partnerprogramm, und Cloudflare wurde als einer der 4 besten Cloud-Sicherheitsanbieter ausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen im vergangenen Jahr unter anderem die folgenden Auszeichnungen:

CRN Partnerprogramm-Leitfaden Höchste 5-Sterne-Bewertung beste 4 Cloud-Anbieter im Vertriebskanal

CRN KI 100 Die angesagtesten Unternehmen für KI-Cybersicherheit

CRN Cloud 100 Die coolsten Unternehmen für Cloud-Sicherheit

CRN Sicherheit 100 Die coolsten Unternehmen für Web-, E-Mail- und Anwendungssicherheit

CRN Tech-Innovatoren Finalist: Cloudflare Quantum-Safe Zero Trust

GTM10 Gewinner Vertrieb: Mark Anderson

CRN Channel Chiefs Einflussreichste Führungskraft: Tom Evans

CRN Channel Madness Champion: Tom Evans

CRN Integrative Channel Leaders Tom Evans

CRN Beste 100 Führungskräfte Tom Evans

CRN Frauen im Vertriebskanal Power 100

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. In dieser Pressemitteilung enthaltene oder implizierte zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Wirksamkeit von Cloudflare SASE und Anwendungsdiensten und anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen für Cloudflares Kunden durch die Nutzung von Cloudflares SASE und Anwendungsdiensten und anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu Cloudflares Partnerschaften mit Mitgliedern des PowerUP Partner Program sowie zu den sich daraus ergebenden potenziellen Vorteilen für Cloudflares Kunden, zu den potenziellen Möglichkeiten für Cloudflare, durch die Partnerschaft von Cloudflare mit Mitgliedern des PowerUP Partner Program zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, zu der technologischen Entwicklung, zukünftigen Geschäftstätigkeiten, Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des Chief Partner Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 31. Juli 2025 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

