EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.10.2025 / 09:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 2 - Zwischenmeldung Nr. 19



Im Zeitraum vom 06. Oktober bis zum 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 724.269 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 06.10.2025 XETR 145.555 39,5821 5.761.371,37 07.10.2025 XETR 146.149 39,8104 5.818.245,99 08.10.2025 XETR 145.260 40,5615 5.891.962,01 09.10.2025 XETR 142.282 40,5906 5.775.313,88 10.10.2025 XETR 145.023 40,6454 5.894.524,21

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 7.813.980 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand



