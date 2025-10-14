© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceABB und Nvidia bündeln ihre Kräfte, um die Energieinfrastruktur für die nächste Generation von KI-Rechenzentren zu revolutionieren.Das europäische Ingenieur- und Technologieunternehmen ABB hat eine Partnerschaft mit dem US-Chiphersteller Nvidia bekannt gegeben, um gemeinsam die nächste Generation von Energieinfrastrukturen für KI-Rechenzentren zu entwickeln. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung skalierbarer Stromversorgungslösungen für Rechenzentren. Energie für das KI-Zeitalter Die Kooperation soll insbesondere Nvidias Vision unterstützen, 800 virtuelle Design- und Konstruktionsarchitekturen für die Einführung einer neuen 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur zu realisieren. Diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
