Zürich - Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller Nvidia ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln. Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz «modernster Stromversorgungslösungen» konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit. Diese seien für eine «hocheffiziente, skalierbare Stromversorgung für zukünftige KI-Workloads» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab