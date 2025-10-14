Anzeige
WKN: A0HHHL | ISIN: FI0009013114 | Ticker-Symbol: A4M
Frankfurt
14.10.25 | 08:38
14,500 Euro
+0,35 % +0,050
Branche
Medien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALMA MEDIA OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALMA MEDIA OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,00015,05010:45
GlobeNewswire (Europe)
14.10.2025 07:30 Uhr
24 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Alma Media: Insider information, positive profit warning: Alma Media Corporation raises its profit guidance for 2025

Alma Media Corporation Insider information 14 October 2025 at 8:30 AM

INSIDER INFORMATION, POSITIVE PROFIT WARNING: ALMA MEDIA CORPORATION RAISES ITS PROFIT GUIDANCE FOR 2025

Alma Media is revising its guidance regarding the development of revenue and adjusted operating profit for the year 2025.

New guidance

Alma Media estimates that the revenue and the adjusted operating profit for 2025 will remain at the 2024 level or grow.

In its previous guidance published on February 5, 2025, in connection with the 2024 financial statement release, Alma Media estimated that both revenue and adjusted operating profit for 2025 would remain at the 2024 level. In 2024, Alma Media's revenue was EUR 312.7 million and adjusted operating profit was EUR 76.9 million.

Background to the Outlook

The outlook is based on the assessment that national economies in Alma Media's key market areas are expected to recover, although market uncertainty persists. Fluctuations in the global economy may affect market development.

In Finland, the period of slow growth is expected to continue, and advertising market remains uncertain. Recent acquisitions support the Group's revenue and operating profit development.

The diversification of Alma Media's business operations-both geographically across multiple markets and across different business segments-combined with disciplined cost control, helps stabilise the company's outlook even in challenging market conditions.

Reasons for upward revision of guidance

Alma Media's business operations have continued to develop favorably despite the uncertain operating environment. The acquisitions of Edilex Oy reported in Alma Media's figures as of February 1, 2025) and Effortia Oy (as of September 1, 2025) support this positive development. Alma Media will publish its interim report for July-September on October 30, 2025, at 8:00 AM.

More information:
Taru Lehtinen, CFO, telephone +358 (0)10 665 3873

Distribution: NASDAQ Helsinki, main media, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2024 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 313 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 84 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.


© 2025 GlobeNewswire (Europe)
