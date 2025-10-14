Alma Media: Insider information, positive profit warning: Alma Media Corporation raises its profit guidance for 2025

Alma Media Corporation Insider information 14 October 2025 at 8:30 AM

INSIDER INFORMATION, POSITIVE PROFIT WARNING: ALMA MEDIA CORPORATION RAISES ITS PROFIT GUIDANCE FOR 2025

Alma Media is revising its guidance regarding the development of revenue and adjusted operating profit for the year 2025.

New guidance

Alma Media estimates that the revenue and the adjusted operating profit for 2025 will remain at the 2024 level or grow.

In its previous guidance published on February 5, 2025, in connection with the 2024 financial statement release, Alma Media estimated that both revenue and adjusted operating profit for 2025 would remain at the 2024 level. In 2024, Alma Media's revenue was EUR 312.7 million and adjusted operating profit was EUR 76.9 million.

Background to the Outlook

The outlook is based on the assessment that national economies in Alma Media's key market areas are expected to recover, although market uncertainty persists. Fluctuations in the global economy may affect market development.

In Finland, the period of slow growth is expected to continue, and advertising market remains uncertain. Recent acquisitions support the Group's revenue and operating profit development.

The diversification of Alma Media's business operations-both geographically across multiple markets and across different business segments-combined with disciplined cost control, helps stabilise the company's outlook even in challenging market conditions.

Reasons for upward revision of guidance

Alma Media's business operations have continued to develop favorably despite the uncertain operating environment. The acquisitions of Edilex Oy reported in Alma Media's figures as of February 1, 2025) and Effortia Oy (as of September 1, 2025) support this positive development. Alma Media will publish its interim report for July-September on October 30, 2025, at 8:00 AM.

More information:

Taru Lehtinen, CFO, telephone +358 (0)10 665 3873

