München (ots) -Wildwechsel in den Reality-Alpen: Ab Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert - dann startet die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Diesmal stellen sich dem Kampf um den Titel der größten Rampensau neben den erprobten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina unter anderem auch Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin (2023) Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse.Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare ziehen ab 13. November ins "Forsthaus Rampensau Germany":Beef auf der Bergspitze? Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) bringen reichlich Zunder in die Alpen. Befeuern die beiden Freundinnen die Partystimmung oder zündeln sie am Nervengerüst ihrer Mitbewohner:innen?Aus dem australischen Dschungel in die beschauliche Bergwelt: Maurice Dziwak (26) weiß wie es ist, 24/7 von Kameras umgeben zu sein. Papa Frank Dziwak (55) dagegen betritt im ForsthausRampensau völliges Neuland. Ob der Reality-Crashkurs die Harmonie in der Vater-Sohn-Beziehung verstärkt?Eigentlich wollte Yeliz Koc (31) mit Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht im ForsthausRampensau die Wogen der Vergangenheit glätten. Doch statt bei den beiden, machte es schon vorab am Handgelenk von Jimi Blue klick. Würdiger Ersatz ist aber schnell zur Stelle: Gemeinsam mit Yeliz Koc zieht die Promi-Container geprüfte Dilara Kruse (34) mit ins ForsthausRampensau!Selbstversorger-Forsthaus statt Model-WG: Sarah Knappik (39) führt mit ihrem guten Freund und Kartenleger Bernhard Schwendemann das ForsthausRampensau-Orakel in der Kärntner Alpenwelt und dem Reality-TV ein. Welche Lebensgeheimnisse der sechzehn anderen Rampensau-Anwärter:innen bringt der 44-Jährige ans Licht?Taktieren, zocken und gewinnen? Die YouTube-Pioniere Christo (39) und C-Bas (39) von "Bullshit TV" bewiesen sich bereits als MostWanted-würdig. Können sie nicht nur Verfolger auf dem Asphalt abhängen, sondern auch in den amüsant-infantilen Challenges um Wissen und Geschicklichkeit im ForsthausRampensau die Nase vorn haben?Rampensäue aus dem Bilderbuch? Max Bornmann (28) und Melina Hoch (28) lernten sich im Beisein ihrer Ex-Partner:innen kennen - und sitzen trotzdem seither auf Wolke 7. Im "Forsthaus Rampensau Germany" können sie zeigen, was ihre Liebe so himmlisch macht.Basiert die Verbindung zwischen den Reality-Stars Marc-Robin Wenz (32) und Henna Urrehman (25) auf einem ganz anderen Gerüst? Auf Social-Media sind die beiden heiß diskutiert, im ForsthausRampensau gibt's die "Beziehungsprobe" auf's Exempel.124 Boxkämpfe und so manche Dating-Show hat er bereits bestritten, nun wagt sich Profi-Boxer Oliver Ginkel (27) zusammen mit seinem MLFL-Buddy Paul Aubster (29) in windige Höhen. Stehen die beiden in der richtigen Ecke und holen sich als Team den Titel im ForsthausRampensau?Ob mit dem Backpack durch die Wildnis oder auf der Flucht quer durch deutsche Metropolen - Gina Beckmann (25) blickt den größten Herausforderungen heimischer TV-Produktionen stets sehenden Auges und mit einem Lächeln entgegen. Im ForsthausRampensau geht sie zusammen mit Best Buddy Leon.Content (24) an den Start, der nicht nur auf Social Media ein Hit ist, sondern sich auch offline im Wald durchzuschlagen weiß. Haben die beiden auch das Zeug zur größten Rampensau oder geht ihnen beim Absägen die Luft aus?"Forsthaus Rampensau Germany" ist eine Produktion von Madame Zheng.Die neue Staffel der Erfolgs-Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag, 13. November 2025, kostenfrei auf Joyn. Wer nach dem Auftakt nicht genug bekommt, kann bereits weiterbingen: Die nächsten beiden Folgen stehen direkt als Preview bereit.