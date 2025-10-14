Fraports Passagieraufkommen stieg im September um 2,2 % yoy auf rund 6,0 Mio. Fluggäste am Flughafen Frankfurt, während die Lücke zum Vorkrisenniveau von 2019 auf 11 % anwuchs - ein Zeichen für die anhaltende Nachfrageschwäche am Heimatdrehkreuz. Die internationalen Beteiligungen entwickelten sich weiterhin solide, angeführt von deutlichen Zuwächsen in Ljubljana und Bulgarien, während der nahezu 100 %ige Anstieg in Brasilien auf Sondereffekte zurückzuführen war. Das Unternehmen bestätigte die Eröffnung des neuen Terminals 3 im April 2026. T3 kann während der fünfjährigen Sanierung von Terminal 2 vorübergehend Kapazitätsengpässe abfedern soll. Allerdings birgt die 4 Mrd. EUR-Investition in T3 das Risiko einer langfristigen Unterauslastung, da die volle Kapazität bei den aktuellen Wachstumsraten voraussichtlich erst Mitte der 2040er-Jahre ausgelastet wird. VERKAUFEN, Kursziel 62,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag
© 2025 mwb research