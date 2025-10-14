San Francisco / Zürich - Salesforce hat auf der heute beginnenden Dreamforce in San Francisco Agentforce 360 vorgestellt. Seit der Ankündigung der ersten Agentforce Version auf der Dreamforce 2024 hat Salesforce sich nicht mit theoretischen Möglichkeiten agentenbasierter KI-Lösungen für Unternehmen beschäftigt, sondern diese in der Praxis umgesetzt - mit bereits vier neuen Versionen, Tausenden von Kundenimplementierungen und Salesforce selbst als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab