Mit der Thyssenkrupp-Aktie geht es am Dienstagmorgen um über -4% bergab. Gibt es schlechte Nachrichten vom deutschen Stahl- und Technologiekonzern? Und wie sollten sich Anleger hier positionieren? TKMS geht an die Börse Eigentlich gibt es gute Nachrichten von Thyssenkrupp. Der seit langem geplante Börsengang der Marinetochter TKMS soll nun schnell über die Bühne gehen. Bereits am kommenden Montag wird die Erstnotiz von TKMS im Prime Standard der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de