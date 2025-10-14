FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
© 2025 dpa-AFX-Analyser