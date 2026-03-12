Die Zalando-Aktie befindet sich seit Monaten in einer starken Abwärtsbewegung, die zu einem Kursrückgang von rund -50% seit den Hochs von Anfang 2025 geführt hat. Doch nun sorgen frische Zahlen für einen kräftigen Anstieg um mehr als +13%. Ist dies das Trendwende-Signal, auf das Anleger so lange gewartet haben? Zweistelliges Plus bei Umsatz und Gewinn Der Online-Modeversandhändler hat überraschend starke Geschäftszahlen vorgelegt, die am oberen Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
