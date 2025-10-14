EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG

Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.10.2025 / 12:20 CET/CEST

UBS Group AG, Zürich, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 10.10.2025 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der UBS Group AG und der UBS AG (zusammen die "UBS Gesellschaften") an der Covestro AG nach § 33 WpHG und § 34 WpHG die Schwelle von 10 % am 29.09.2025 und am 03.10.2025 erreicht und überschritten hat und hat uns in diesem Zusammenhang über Folgendes informiert:





A. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (§ 43 Abs. 1, Satz 3 WpHG)



Hinsichtlich der von uns unmittelbar und mittelbar gehaltenen bzw. zugerechneten Stimmrechte gemäß § 43 Abs. 1, Satz 3 WpHG machen wir über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele folgende Angaben:



Die Investition dient weder der Umsetzung strategischer Ziele, noch der Erzielung von Handelsgewinnen einer UBS Gesellschaft.



Keine der UBS Gesellschaften beabsichtigt derzeit, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der Covestro AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Hiervon ausgenommen ist der Erwerb im Rahmen der üblichen Aktivitäten eines weltweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens.



Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Covestro AG wird derzeit nicht angestrebt.



Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Covestro AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird derzeit nicht angestrebt.





B. Herkunft der zum Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1, Satz 4 WpHG)



Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel teilen wir mit, dass der Erwerb bzw. die Zurechnung der Stimmrechte durch die UBS Gesellschaften im Rahmen ihrer Tätigkeiten für Kunden im Rahmen ihrer üblichen Geschäftsaktivitäten erfolgt ist. Eigen- oder Fremdmittel wurden zur Finanzierung des Erwerbs von Stimmrechten nicht aufgewendet.



