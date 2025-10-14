Unterföhring (ots) -Findet Erzieherin Lina (26) aus Kiel in "Hochzeit auf den ersten Blick" den Vater ihrer zukünftigen Familie? Bekommt Daniel (31) aus Untergruppenbach die loyale Partnerschaft, nach der er sich sehnt - mit jemandem, der seine Werte teilt? Wird Marlon (30) aus Überlingen endlich die einfühlsame Frau finden, deren Herz er mit Hingabe erobern kann? Erlebt Marén (60) aus Lilienthal nach Kindern und Enkeln endlich auch die große Liebe an ihrer Seite?Zwölf Singles vertrauen ab Dienstag, 21. Oktober, in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn auf die Magie des wohl romantischsten Experiments im deutschen Fernsehen. Doch welches Match entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung Ja - und wer könnte ins Grübeln geraten?Diese weiteren Singles vertrauen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auf Amors Magie:- Der leidenschaftliche Hobby-Schauspieler Frank (60) aus Hannover (Niedersachsen) sucht nach einer Partnerin für sein ganz persönliches Liebesdrehbuch.- Eine naturverbundene Frau, die kinderlieb und warmherzig ist, wäre Julians (30, Ruhrgebiet) Traum-Vorstellung.- An ihrer Seite wünscht sich Personalmanagerin Julia (28, Hamburg) einen Mann auf Augenhöhe - jemand, der sie emotional und geistig wirklich sieht.- Marc (40, Hamburg) sehnt sich nach einem Mann, mit dem er die Welt entdecken und gemeinsam neue Kulturen erleben kann.- Michelle (24, Kornwestheim) wünscht sich einen ebenso sportbegeisterten und ehrgeizigen Partner, der Träume nicht nur träumt, sondern mit ihr lebt.- Kommissaranwärter Marco (30) aus Münchwies hofft auf jemanden, der seinen Humor teilt - und bei actionreichen Abenteuern nicht nur zuschaut, sondern vorne mit dabei ist.- Apotheker Martin (36, Lübben) sucht eine selbstsichere Persönlichkeit mit eigener Meinung - stark, klar und bereit für echte Verbindung.- Sarah (40) aus Neuenrade, wünscht sich einen Mann, der ihren aktiven, gesundheitsbewussten Alltag nicht nur akzeptiert, sondern begeistert mitgestaltet.Für alle, die es nicht erwarten können: Auf Joyn gibt es ab sofort "Hochzeit auf den ersten Blick - Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten" mit einem Wiedersehen der Paare aus den letzten elf Staffeln, die gezeigt haben, dass Liebe auf den ersten Blick möglich ist. Ein besonderes Highlight: Exklusive Einblicke in die Traumhochzeit von Expertin Dr. Sandra Köhldorfer in Graz."Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - die 12. Staffel, ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn"Hochzeit auf den ersten Blick - Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten" - jetzt auf Joyn streamen: https://www.joyn.de/serien/hochzeit-auf-den-ersten-blickPressekontakt:Pressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: Susanne.Karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6137396