PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: BOOXit, HAIDLMAIR und POLYTEC starten gemeinsam in logistische Kreislaufwirtschaft, innovative Zusammenarbeit vereinbart

Hörsching (pta000/14.10.2025/12:26 UTC+2)

.

Das österreichische Startup BOOXit hat nachhaltige, vernetzbare Logistikboxen entwickelt, die physische Langlebigkeit mit digitaler Intelligenz kombinieren. Die Boxen bieten dank Containervernetzung, Stapelbarkeit und hoher Belastbarkeit eine effiziente, branchenunabhängige Lösung zur Optimierung moderner Lieferketten. Das innovative Konzept verspricht erhebliches Zukunftspotenzial und motivierte die beiden Kunststoffspezialisten HAIDLMAIR und POLYTEC zu einer kürzlich vereinbarten Zusammenarbeit mit BOOXit. Mit ihrer langjährigen internationalen Expertise im Bereich technischer Kunststoffe unterstützen POLYTEC und HAIDLMAIR das Startup bei der erfolgreichen Umsetzung seiner Projekte. Besonders angesichts bereits vorliegender Anfragen aus dem EU-Raum und aus Übersee erweist sich die internationale Ausrichtung der Zusammenarbeit als entscheidender Erfolgsfaktor. Alle drei Partner sind im oberösterreichischen Wirtschaftsraum tätig und zeigen, wie regionale Zusammenarbeit Innovationen vorantreiben kann.

.

HAIDLMAIR zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hochleistungsspritzgießwerkzeugen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die anspruchsvolle Ausführung der Logistikboxen von BOOXit zieht besondere Anforderungen an die Werkzeugtechnologie nach sich. Bei der Erfüllung dieser Anforderungen kann HAIDLMAIR auf langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte zurückgreifen.

.

POLYTEC ist ein internationaler Entwickler und Produzent von hochwertigen Kunststofflösungen für die Automobilindustrie und ein etablierter Partner für die Fertigung von Mehrwegumlaufverpackungen. Insbesondere für die Lebensmittellogistik hat das börsennotierte Unternehmen bereits über 100 Millionen wiederverwendbare Logistikboxen produziert und setzt auch zukünftig auf das Wachstum nachhaltiger Mehrwegsysteme für weitere Branchen.

.

Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit mit BOOXit bringt HAIDLMAIR seine umfassende Werkzeugbau-Expertise als exklusiver Werkzeuglieferant für die innovativen BOOXit Boxen ein. POLYTEC nutzt ihre umfassende Industrialisierungskompetenz und ihr breites Material- und Fertigungs-Know-how, um BOOXit beim Marktzugang durch serienfähig produzierte Boxen zu unterstützen, Markttests zu ermöglichen und somit den Weg zur Marktreife zu beschleunigen.

.

Da sich das Projekt noch in der Entwicklungsphase befindet, können derzeit keine Angaben zu Volumina gemacht werden. Die Vertragspartner sind jedoch überzeugt, dass der Ausbau von nachhaltigen Mehrwegsystemen erhebliche Marktpotenziale bietet.

.

Markus Huemer (CEO POLYTEC Holding AG): "Wir freuen uns darauf, unsere Industrialisierungs- und Fertigungskompetenz in diese Zusammenarbeit einzubringen. Das Produkt von BOOXit überzeugt durch eine durchdachte Funktionalität sowie eine beeindruckende Fokussierung auf die Bedürfnisse branchenübergreifender Kunden. Wir bewerten dessen Potenzial als äußerst vielversprechend."

.

Mario Haidlmair (CEO HAIDLMAIR GmbH): "Wir freuen uns auf die Herausforderung bei diesem Projekt, da es sich hier um ein hochkomplexes Produkt handelt, wo wir unsere Expertise und Stärken optimal einbringen können. Wir sind überzeugt, dass BOOXit sehr großes Potential hat und wir gemeinsam ein erstklassiges Produkt liefern werden."

.

Peter Entenfellner (CEO BOOXit OG): "Unsere BOOXit-Technologie stellt höchste Anforderungen an die Kunststofftechnik und wir freuen uns mit HAIDLMAIR und POLYTEC weltweit führende Technologie-Unternehmen als Partner für die Industrialisierung gewonnen zu haben, die auch die Kapazität besitzen gemeinsam eine internationale Expansion umzusetzen."

.

Bildtext: Die Zusammenarbeit wurde am Messestand von HAIDLMAIR auf der K-Messe in Düsseldorf vereinbart.

Von links nach rechts: Mario Haidlmair (CEO HAIDLMAIR GmbH), Markus Huemer (CEO POLYTEC Holding AG), Peter Entenfellner (CEO BOOXit OG), Andreas Holzleitner (CTO BOOXit OG), (Bild: HAIDLMAIR GmbH)

Die Zusammenarbeit beinhaltet die Markteinführung und Serienfertigung des innovativen BOOXit-Boxensystems. (Bild: BOOXit OG)

.

.

BOOXit

BOOXit ist ein oberösterreichisches Logistik-Start-up mit Sitz in Fischlham bei Wels. Mit einem völlig neuartigen Mehrweg-Behältersystem wird es die Effizienz von Supply Chains deutlich erhöhen. Die kreislauffähigen und recyclebaren Boxen sind Teil eines digitalen, voll automatisierbaren Systems. Dieses wird die Paketlogistik in Zukunft kostengünstiger, sicherer und nachhaltiger machen. BOOXit wurde 2021 gegründet und hat unter anderem in mehreren nationalen und internationalen Forschungsprojekten die Technologie weiterentwickelt und steht nun kurz vor der Markteinführung.

.

HAIDLMAIR GROUP

HAIDLMAIR ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungsspritzgießwerkzeugen für die Produktion von Getränkekästen (Weltmarktführer), Lager- & Logistikcontainer, Paletten- & Palettenboxen, Wertstoffbehälter sowie technische und automotive Teile. Das Stammwerk in Nußbach/Oberösterreich mit seinen knapp 300 Mitarbeiter:innen ist der Hauptsitz einer Unternehmensgruppe mit 9 Unternehmen in vier Ländern (über 550 Mitarbeiter:innen). Neben dem Standort in Nußbach verfügt die HAIDLMAIR GROUP noch über weitere Produktionsniederlassungen in Österreich und Ungarn. Zusätzlich stehen 4 Servicecenter für die Werkzeugwartung zur Verfügung.

.

POLYTEC GROUP

1986 legte Friedrich Huemer in Österreich den Grundstein für die heutige POLYTEC GROUP - mit einer klaren Vision für innovative Kunststofflösungen. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Entwicklern und Herstellern durchdachter Kunststoffteile. Mit rund 3.700 Mitarbeiter:innen auf vier Kontinenten und einer Notierung an der Wiener Börse treibt POLYTEC Fortschritt konsequent voran. POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zu ihren Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors.

.

Ansprechpersonen in den Unternehmen:

BOOXit: Peter Entenfellner (CEO BOOXit OG), peter.entenfellner@booxit.at, +43 (0) 660 4115177

HAIDLMAIR: Günther Auer (Deputy CSO HAIDLMAIR GmbH), guenther.auer@haidlmair.com, +43 (0) 7587 6001 -266

POLYTEC GROUP: Gerhard Augeneder, (Managing Director PS Smart Plastic Applications), gerhard.augeneder@polytec-group.com, +43 (0) 676 83004167

