OpenAI will einen Teil seiner Rechenzentren künftig mit eigenen Chips betreiben. Das geht aus einem Deal mit Broadcom hervor. Welche Rahmenbedingungen die beiden Unternehmen festgelegt haben. In den vergangenen Wochen hat OpenAI mehrere Chip-Deals bekannt gegeben. Zunächst gab es eine Abmachung mit Nvidia über KI-Chips mit einer dazugehörigen Investition über 100 Milliarden US-Dollar. Und auch AMD findet künftig in den Rechenzentren von OpenAI Platz.
