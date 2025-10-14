Mögliche Depotabsicherungen: Broadcoms neuer Deal, Blooms Explosion und Continental

Brookfield wird zukünftig die Brennstoffzellen von Bloom bei KI-Rechenzentren einsetzen und nimmt dafür 5 Milliarden US-Dollar in die Hand. ChatGPT investiert auch viel Geld, damit Broadcom passende KI-Chips liefert! Willkommen zur heutigen Sendung - und die startet mit einem nervösen Marktumfeld: Der DAX bleibt unter Druck, Anleger sind weiter verunsichert. Doch wir zeigen, wie Sie Ihr Depot clever absichern können. Außerdem: Broadcom startet mit ChatGPT eine spannende Chip-Allianz, Bloom Energy bekommt mit Brookfield einen starken Partner. ABB kooperiert mit Nvidia, Samsung liefert solide Zahlen, BYD plant bereits die dritte Fabrik in Europa und bei Ericsson explodieren Gewinn und Aktie. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran