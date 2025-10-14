Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD
Tradegate
14.10.25 | 16:55
296,15 Euro
-3,96 % -12,20
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
BROADCOM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BROADCOM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
295,55295,9016:57
295,60296,2516:57
Markus Weingran
14.10.2025 15:27 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Mögliche Depotabsicherungen: Broadcoms neuer Deal, Blooms Explosion und Continental

Brookfield wird zukünftig die Brennstoffzellen von Bloom bei KI-Rechenzentren einsetzen und nimmt dafür 5 Milliarden US-Dollar in die Hand. ChatGPT investiert auch viel Geld, damit Broadcom passende KI-Chips liefert! Willkommen zur heutigen Sendung - und die startet mit einem nervösen Marktumfeld: Der DAX bleibt unter Druck, Anleger sind weiter verunsichert. Doch wir zeigen, wie Sie Ihr Depot clever absichern können. Außerdem: Broadcom startet mit ChatGPT eine spannende Chip-Allianz, Bloom Energy bekommt mit Brookfield einen starken Partner. ABB kooperiert mit Nvidia, Samsung liefert solide Zahlen, BYD plant bereits die dritte Fabrik in Europa und bei Ericsson explodieren Gewinn und Aktie. …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.